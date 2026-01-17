Osman Zeki Korkmaz: 'Her Maç Bu Kadar Cömert Olmayabilir' — Vanspor FK'da Pas Hataları Endişesi

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Esenler Erokspor karşısında 0-0 biten maçta çok sayıda pas hatası yapıldığını belirterek uyardı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:39
Osman Zeki Korkmaz: 'Her Maç Bu Kadar Cömert Olmayabilir' — Vanspor FK'da Pas Hataları Endişesi

Osman Zeki Korkmaz: 'Her Maç Bu Kadar Cömert Olmayabilir' — Vanspor FK'da Pas Hataları Endişesi

Trendyol 1. Lig 21. hafta: Vanspor FK 0-0 Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın genel değerlendirmesini ve takımının eksiklerini dile getirdi.

Toplantıda Korkmaz şunları söyledi:

"Maçın sonundan başlarsak ligin genel bir bakış açısı vardır; ’deplasmanda bir puan’ diye. Buradan bakarsak iyi bir puan. Maçın kendine bakarsak da iyi bir puan. Burada rakip bizi zorlamadı. Biz çok basit pas hataları, basit tercih hataları yaparak ayağımızdaki topları rakibe verdik. Rakip de bulduğu pozisyonları aslında bizim servis ettiğimiz pozisyonlardan buldu. Ne fiziksel ne taktiksel baskı yemedik. Sahip olduğumuz topları basit ve kolay bir şekilde rakibe verdik. Topa sahipken istediğimizi yapamadığımız bir maçta 1 puan almak, puantaj açısından çok önemli. Yoksa Vanspor ne 1 puana sevinecek bir camia ne de ben öyle bir teknik adamım. Buna bakarsak topa sahipken davranışlarımızı daha kararlı ve net bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Uzun lig maratonunda bu ligde yenilmemenin de ne kadar önemli olduğunun farkına varacağız. Çünkü Esenler Erok, şampiyonluk için mücadele eden, bunun için harcama yapan, bunun için takım kuran, geniş bir futbolcu havuzuna sahip bir takım. Bu anlamda tam da ritim tutmuşken 1 puan almak bizim adımıza güzel. Bugünkü oyundan memnun değiliz. Futbolcu arkadaşlarla bunu konuştuk. Bundan sonraki maçlarda da bu kadar pas hatası yaparsak her maç bu kadar cömert olmayabiliriz. Bu anlamda en kısa zamanda kendimize geleceğiz. Fiziksel olarak bu kadar düşmüşken zinde kalan, savunma disiplininden kopmayan ve fiziksel olarak da rakibe karşılık veren futbolcu arkadaşlara mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Öne çıkan tespit: Korkmaz, takımın yaptığı basit pas ve tercih hatalarının maçın akışını etkilediğini vurguladı ve "Bu kadar pas hatası yaparsak her maç bu kadar cömert olmayabilir" uyarısında bulundu.

Teknik direktörün notu: Korkmaz, Esenler Erokspor'un şampiyonluk hedefiyle kurulan ve geniş oyuncu kadrosuna sahip bir ekip olduğunu belirterek alınan 1 puanın puantaj açısından değerli olduğunu, ancak oyun kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Esenler Erokspor karşısında oynanan oyundan memnun...

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Esenler Erokspor karşısında oynanan oyundan memnun olmadığını söyleyerek, "Bu kadar pas hatası yaparsak her maç bu kadar cömert olmayabilir" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anıl Demirci: "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama buruğuz"
2
Okan Buruk: "Transfere İhtiyacımız Olduğunu Net Bir Şekilde Biliyoruz"
3
Göztepe'de Alexis Antunes Antrenmanda Sakatlandı
4
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı
5
Elazığ İl Protokolü Basketbol Maçında Buluştu
6
Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan - Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK
7
Osman Zeki Korkmaz: 'Her Maç Bu Kadar Cömert Olmayabilir' — Vanspor FK'da Pas Hataları Endişesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları