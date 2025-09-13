Ankara'da EuroBasket 2025 Finali Heyecanı: Türkiye-Almanya Maçı

Ankara'da EuroBasket 2025 finali heyecanı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile yarın saat 21.00'de karşılaşacağı haberi, Başkent'te büyük bir heyecan yarattı. Ankaralı vatandaşlar, milli takımın Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak bu tarihi maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Ankaralıların beklentileri ve değerlendirmeleri

Finali ve takımı değerlendirenler, umutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bahçelievler 7. Caddede esnaflık yapan Murat Tetik, maçı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Almanları da yeneceğimize inanıyorum. Takımda en çok Alperen'i seviyorum, inşallah daha da başarılı olacak. Diğer oyuncularımız da hepsi, çok iyi oynuyorlar." dedi.

Milli takımın maçlarını yakından takip ettiğini söyleyen Mustafa Enginar, Almanya karşılaşmasında ay-yıldızlı takımın galip gelmesi için dua ettiğini ifade etti.

Aşkın Kıstı ise milli takımın önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Yarınki Almanya maçı için favori ülkeyiz. Alperen'in ve bütün takımın hırsı, azmi gözlerinden okunuyor. Hırs ve azim de takımı başarıya ulaştıracaktır." diye konuştu.

Mehmet Alp Ulusoy, teknik direktör Ergün Ataman'ı övdü: "Ergün Ataman çok büyük hoca. Takımın da kimyası ayrı bir oturmuş gibi gözüküyor. Böyle oynarlarsa kazanamayacakları maç yok."

Öğrenci Azra Solmaz, hem spor hem sanat alanında ülkenin öne çıkmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Çok onurlu ve gururluyum. Hem milli maçlarımız olsun hem sanatımız olsun ülkemizi bu konuda öne çıkarmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yasin finalin milli takım için büyük bir zafer olacağına inandığını belirterek, "Finali de alacağımızı düşünüyorum. Takım kaptanı Cedi Osman'ın ve Alperen'in performansı gayet güzel. Benim EuroBasket 2025 MVP adayım da Alperen Şengün." diye konuştu.

