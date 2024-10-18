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Ankara Keçiörengücü'nden Play-off Hedefi

Sedat Tahiroğlu, Ankara Keçiörengücü'nün hedefini play-off olarak belirledi ve başkent takımları arasındaki rekabeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:38
Ankara Keçiörengücü'nden Play-off Hedefi

Ankara Keçiörengücü'nden Hedef Play-off

Başkan Sedat Tahiroğlu, Ankara Keçiörengücü’nün bu sezon Trendyol 1. Lig'de play-off hedefiyle yola çıktığını belirtti. Takımın, Yenimahalle'deki yeni tesislerinde yaptığı açıklamalarda Tahiroğlu, "Hedefimiz ligi play-off içinde tamamlamak" ifadelerini kullandı.

Takımın Performansı ve Hedefler

Lig içerisinde 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü, yeni bir takım kurduklarını ve 17 transfer gerçekleştirdiklerini aktaran Tahiroğlu, takımın sezon başından itibaren göstermiş olduğu performansta memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Bu sezon daha dengeli bir lig görünüyor. Herkes herkesi yenebilir durumda" dedi.

Başkent Takımlarıyla Rekabet

Ankara'daki diğer takımlarla olan rekabete değinen Tahiroğlu, "Inşallah, Ankara'daki üç takım da Süper Lig'e yükselebilir" dedi. Bu bağlamda, Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin başarılarının önemine vurgu yaptı.

Teknik Direktör ve Altyapı Hedefleri

Takımın yeni teknik direktörü Ersan Parlatan hakkında olumlu görüşlerini paylaşan Tahiroğlu, hocanın Almanya'da edindiği tecrübelerin faydalı olacağına inanıyor. Gelecekte altyapıya daha fazla önem vereceklerini belirten başkan,"Altyapıya odaklanarak genç yetenekleri keşfetmek istiyoruz" dedi.

Genç Yeteneklerin Gelişimi

Keçiörengücü'nün futbol okullarındaki genç oyuncu sayısının 1000'in üzerinde olduğunu belirten Tahiroğlu, "Bu çocukların gelişim süreçlerinde nasıl ilerleyeceğimizi planlıyoruz. Altyapımıza daha fazla önem vermeye başladık" şeklinde konuştu.

Gelecek Maç Hedefleri

Ligin 9. haftasında karşılaşacakları Esenler Erokspor maçı için hazırlıkları sürdüren Tahiroğlu, "Galibiyet hedefiyle o maça gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Milli Takıma Destek

Son olarak, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde elde ettiği başarıyı kutlayan Tahiroğlu, eski oyuncuları Barış Alper Yılmaz'ın takımda eksik olmasından bahsetti ve takımın geleceğiyle ilgili umutlarını dile getirdi.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni...

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni...

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni...

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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