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Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:00
Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Yenerek 4'te 4 Yaptı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Erkan Sözeri, oyuncularının kazanma arzusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözeri: "Güzel Bir Galibiyet Aldık"

Sözeri, "Oyuncularım kazanmayı çok istedi. Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz. Kupada da kazandık, 4'te 4 yaptık," dedi. İstanbulspor'un uzun yıllardır benzer bir oyun sistemi ile mücadele ettiğini belirten Sözeri, "Osman Zeki hoca bu duruma oldukça kafa yoruyor ve sonuçlar alıyor. Biz de bunu bilerek sahada biraz daha dikkatli olmaya çalıştık," ifadelerini kullandı.

Fiziksel Eksiklikler

Maçın ikinci yarısında takımlarının fiziksel eksikliklerini gözlemlediklerini dile getiren Sözeri, "İkinci yarıda kontrolü rakibe verdik ve pozisyonlar da verdik. Bu durum çözmemiz gereken bir konu. Kazanırken eksiklikleri görmek de gerekiyor," şeklinde konuştu.

Birliktelik Vurgusu

Sözeri, takım olarak büyük bir aile olmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Bütün oyuncularım bu takımın önemli bir parçası olduğunu hissettikleri sürece güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz. Oyuncularımı gönülden kutluyorum, sahada terlerini akıttılar," dedi.

İstanbulspor Cephesi: Zorlu Bir Maç

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın bekledikleri gibi başlamadığını belirtti. İlk yarıda hücumda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, "İlk yarıda 2 golde kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek hata yaptık," dedi.

İkinci Yarının Değerlendirmesi

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergilediklerini belirten Korkmaz, "İkinci yarıda Keçiören'in ilk şutu 88. dakikada oldu. Sunduğumuz fırsatları değerlendiremeyince zorlandık," diye ekledi. Ayrıca, maç yönetiminde geçen uzatma sürelerinin adil olmadığını vurguladı ve "İstanbulspor kaybettiği zaman maçı hemen bitirme eğiliminde olan bir yaklaşım var," diyerek tepkisini dile getirdi.

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