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Antalya'da 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Başlıyor

8-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek turnuvada 54 ülkeden 2.600 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:19
Antalya'da 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Başlıyor

Antalya'da Tekvando Şöleni

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 8-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu sene turnuvaya 54 ülkeden yaklaşık 2.600 sporcu katılacak. Tekvandonun tüm kategorilerinin yer alacağı etkinlikte, adeta bir şölen yaşanacak.

Turnuva Detayları

Organizasyon, 8 Şubat tarihinde para tekvando ve para poomsae yarışmaları ile başlayacak. Ardından, 6 gün boyunca heyecan dolu tekvando müsabakaları devam edecek. Programda, 9-10 Şubat tarihlerinde yıldızlar, 11-12 Şubat tarihlerinde büyükler ve 13-14 Şubat tarihlerinde ise gençler kategorilerindeki sporcular tatamiye çıkacak.

Poomsae Heyecanı ve Olimpik Puanlar

Turnuvanın final kısmını oluşturan son iki günde tekvando poomsae heyecanı yaşanacak. Bu yıl G-2 kategorisinde (20 puanlık) yapılacak müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda önemli olimpik puanlar kazanma şansı elde ederken, para poomsae ve tekvando poomsaede dünya sıralama puanları da elde edebilecek.

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