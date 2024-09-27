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Antalya'da Dünya Motosiklet Şampiyonası Coşkusu

Antalya, Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile dünya çapında ünlü sporcuları ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:17
Antalya'da Dünya Motosiklet Şampiyonası Coşkusu

Antalya, Motosiklet Tutkunlarını Ağırlayacak

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dâhil edilen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bu yıl 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek.

15. Yılında Dünya Şampiyonası Statüsü

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen bu yılki yarış, 7 etaplı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olarak Kemer ilçesinde yapılacak. Yarış, şimdiye kadar İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD’de yapılan etapların ardından Antalya'da gerçekleştirilecek.

Dünya Çapında Katılım

Yarış, Manuel Lettenbichler, Wade Young, Mario Roman, Billy Bolt, Teodor Kabakchiev ve Graham Jarvis gibi ünlü sporcuların da aralarında bulunduğu toplamda 42 ülkeden 420 sporcuyu Kemer'de bir araya getirecek.

Organizasyonun Destekçileri

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu gibi pek çok kuruluşun desteklediği organizasyon, Kemer'in eşsiz doğasında, deniz seviyesinden başlayarak 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda sona erecek.

Kemer'in Hazırlıkları

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarışın Dünya Şampiyonası kapsamına alınmasının kendileri için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti. Yarışın uluslararası alanda ilgi çektiğini vurgulayan Solmaz, “Kemer’de bu yarışların en iyi şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklarımız devam ediyor.” dedi.

Sporcular ve Misafirler Kemer'de Buluşuyor

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, organizasyona dair yaptıkları çalışmalardan bahsederek, 420 sporcu ve 1500 misafirin Kemer'e geleceğini aktardı. Volkan Yorulmaz, Kemer'in spor organizasyonları ile tanınmasının önemine değinirken, Ömer Nizam da ilçenin bu tür etkinlikler için gerekli altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, hem yerli hem de uluslararası sporcular için büyük bir etkinlik olma niteliği taşıyor ve Kemer'in spor turizmi açısından değerini artırıyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen...

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı, turizmci Volkan Yorulmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen...

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı, turizmci Volkan Yorulmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen...

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı, turizmci Volkan Yorulmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen...

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı, turizmci Volkan Yorulmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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