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Antalya, Okçuluk Milli Takımını Coşkuyla Karşıladı

Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlanan Okçuluk Milli Takımı Antalya'da düzenlenen özel bir törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:12
Antalya, Okçuluk Milli Takımını Coşkuyla Karşıladı

Okçuluk Milli Takımı Teknik Heyeti Antalya'da Törensel Karşılamada Bulundu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan Okçuluk Milli Takımı'nın teknik ekibi ve antrenörleri, Antalya'da düzenlenen coşkulu bir törenle karşılandı.

Karşılamaya Yoğun İlgi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, İstanbul'dan Antalya'ya ulaşan okçuluk milli takım heyetinin içinde idareci Görkem Dönmez, Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ve antrenör kadrosu yer aldı.

Heyette Bulunan İsimler

Karşılamada görev alan isimler arasında antrenörler Natalia Nasaridze, Damla Ergin, Sermet Çınar, Yusuf Çorba; uzman psikolog Cem Doğuhan Gizep, fizyoterapist Yasin Çalhan ve kuvvet gelişim uzmanı Samet Bayraktaroğlu bulunuyor.

Bando Eşliğinde Büyüleyici Bir Tören

Tören, bando ekibinin yaptığı performans eşliğinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Antalyalı sporcular da bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (solda), teknik heyete çiçek takdim etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (solda), teknik heyete çiçek takdim etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (solda), teknik heyete çiçek takdim etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (solda), teknik heyete çiçek takdim etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (solda), teknik heyete çiçek takdim etti.

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