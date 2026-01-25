Metin Diyadin: Hak etmediğimiz mağlubiyet

Gençlerbirliği, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında alınan 2-1'lik sonuca itiraz etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Diyadin, takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Diyadin, "Maç boyunca daha net pozisyonlara giren taraf bizdik ancak basit hatalardan kalemizde goller gördük" diyerek mağlubiyeti hak etmediklerini vurguladı.

Maça planladıkları gibi başladıklarını ve öne geçtiklerini belirten Diyadin, ikinci gol fırsatını kaçırdıklarını ifade etti: "Oyuna istediğimiz gibi başladık ve golü bulduk. İkinci golü de karşı karşıya pozisyonda kaçırdık."

Antalyaspor’un en önemli silahının defans arkasına yapılan koşular olduğunu bildiklerini aktaran Diyadin, ikinci yarıda yememeleri gereken gollerin maçın sonucunu belirlediğini söyledi: "Özellikle iki golün de kenar ortalardan gelmesi ve ikincisinin kesinlikle yenmemesi gereken bir gol olması bizi üzdü."

Maçın genelinde daha net fırsatlar yakalayan tarafın kendileri olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, final paslarındaki tercihlerinin sonucu etkilediğini ifade etti: "İkinci yarıda bir iki tane çok net pozisyonumuz var. En az 2-3 tane de final paslarında değerlendiremediğimiz anlar oldu. Oyunun geneline baktığımda kesinlikle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermedik ama final paslarındaki tercihlerimiz sonucu etkiledi."

Diyadin, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğine dikkat çekerek takımın oyun anlayışındaki gelişime değindi: "Takımın genelinde bekleyip geçişleri hızlı yapma yönünde bir alışkanlık var. Bunu Trabzon ve Samsun maçlarında kırmıştık, bu doğru oyunu devam ettirmemiz gerekiyor."

Topa sahip olma alışkanlığımızı kazanmamız lazım, diyen Diyadin, özellikle deplasmanlarda bu oyunsal kimliğin önemine vurgu yaptı: "Bu tip maçlarda pozisyonları iyi değerlendirmek ve bu tarz basit golleri yememek gerekiyor. Ligin ikinci yarısı biraz daha duyguya dayalı oynanabiliyor. Topa sahip olma alışkanlığımızı tam anlamıyla kazanmamız lazım. Özellikle deplasmanlarda bu kimlik bizim için çok önemli olacak."

