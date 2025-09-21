Antalyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, 28 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı; yenilenme ve taktik çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:35
Antalyaspor, hazırlıklara ara vermeden başladı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Hazırlıklar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde

Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Antrenmanda iki grup çalıştı

Dünkü Zecorner Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer oyuncu grubu ise sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 23 Eylül Salı günü devam edecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

