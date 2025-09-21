Antalyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, hazırlıklara ara vermeden başladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Hazırlıklar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde
Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Antrenmanda iki grup çalıştı
Dünkü Zecorner Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer oyuncu grubu ise sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 23 Eylül Salı günü devam edecek.
