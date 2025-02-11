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Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Adana Demirspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:50
Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü oynayacağı deplasman maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Antalyaspor'un antrenmanları, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

Sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun antrenmana katılamadı. Antrenmanın sonunda takım, taktik ağırlıklı çalışmalara geçerek hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı için son hazırlıklarını sürdürecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Veysel Sarı da yer aldı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Veysel Sarı da yer aldı.

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