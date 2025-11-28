Tolgahan Tuğlu: Katar, Global Futbolun Merkezi Haline Geldi

Katar'ın yükselişi ve Doha'nın rolü

Menajer Tolgahan Tuğlu, Katar'ın son yıllarda dünya futbolunun ana buluşma noktası haline geldiğini belirtti. Tuğlu, 2022 Dünya Kupası'ndan Asya Kupası'na, şu an devam eden U17 Dünya Kupası'ndan aralık ayında gerçekleşecek Arap Kupası'na kadar önemli organizasyonların aynı ülkede toplanmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

Tuğlu, kısa sürede art arda düzenlenen turnuvaların Katar'ı global bir merkez haline getirdiğini ifade ederek, "Futbolu burada adeta dünyanın kalbinde yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

Brezilya altyapısı: Odaklanan gözler

Tuğlu, Brezilya U17 takımının futbolcularıyla çekilmiş fotoğrafına atıfta bulunarak, tüm takımlarla temas kurmak yerine potansiyeli yüksek gruplara odaklandığını aktardı. Menajer, "Brezilya altyapısı dünyada eşsiz. Bu jenerasyon da özel. Kalabalıkta kaybolmak yerine doğru oyuncuyu doğru okumak önemli" şeklinde konuştu.

Turnuvanın verdiği mesajlar

Tuğlu, yalnızca Brezilya'ya odaklanmadığını, turnuvada hemen her takımda öne çıkan isimler bulunduğunu belirtti. Üçüncü olan İtalya ve finalde kaybeden Avusturya'nın gelecek 15-20 yıla damga vurabilecek oyuncular çıkardığını söyleyen Tuğlu, "Bu turnuva farklı ekollerden güçlü sinyaller verdi. Mesele doğru oyuncuyu doğru anda görmek" ifadelerini kullandı.

Afrika pazarı ve Kenya deneyimi

Tuğlu, sadece Güney Amerika ve Avrupa'da değil, Afrika pazarında da etkin olduklarını vurguladı. Menajer, "Kenya Milli Takımı’ndaki tecrübemiz ve iyi ilişkilerimiz sayesinde kıtanın A Milli Takımları ve alt yaş gruplarını ekibimizle birlikte takip ediyoruz ve bu bize hem Afrika’nın yükselen yeteneklerini erken keşfetme hem de doğru projeleri kurma avantajı sağlıyor" dedi.

Türkiye bağlılığı ve global bakış

Türkiye'ye olan bağlılığını koruduğunu belirten Tuğlu, Doha'nın bugün global futbol trafiğinin aktığı merkez olduğunu söyledi. Tuğlu'nun sözleri şöyle: "Aynı anda dört kıtadan kulüpler, federasyonlar, scoutlar burada. Uluslararası çalışan bir menajer için büyük bir avantaj. Global bir piyasa ve büyük bir ekonomiden bahsediyorsak, dünyadaki antrenörler ve futbolcular gibi, menajerler olarak bizim de dünyaya hitap etmemiz gerekiyor. Nihayetinde bunun getirisi yine ülkemize olacaktır".

Turnuvaların anlamı

Tuğlu, 2022 Dünya Kupası'nı bir "dönüm noktası" olarak nitelendirirken, Asya Kupası'nı bölgesel gücün göstergesi, U17 Dünya Kupası'nı ise geleceğin yıldızlarının vitrini olarak değerlendirdi. Aralık ayındaki Arap Kupası içinse "Doha yine futbolun nabzını tutacak" dedi.

