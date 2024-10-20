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Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşması için hazırlıklara başladı. Antrenmanlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:29
Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda yapacağı Corendon Alanyaspor karşılaşması için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün Galatasaray ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bulunan spor salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenmana 19 yaş altı takım oyuncuları da katılım gösterdi.

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