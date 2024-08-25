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Genç Antrenör Yelken Sporu Öğretmeye Devam Ediyor

21 yaşındaki antrenör Zülal Alev Erkan, yelken sporunda genç sporculara eğitim veriyor ve şampiyonlar yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:20
Genç Antrenör Yelken Sporu Öğretmeye Devam Ediyor

Yelken Kulübünde Genç Bir Antrenör

Tekirdağ'da 7 yaşında yelken sporuna adım atan Zülal Alev Erkan (21), kazandığı Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla tanınan genç bir antrenör oldu. Şimdi, kendi yetiştiği kulüpte şampiyon sporcular yetiştirme görevini üstleniyor.

Erken Yaşta Yelken ile Tanıştı

Zülal Alev, aile desteğiyle Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde yaz kurslarına katılarak yelkenle tanıştı. Zamanla kendisini geliştirerek, önemli yarışmalarda madalyalar kazandı. 14 yaşında milli takıma seçilen Erkan, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etti.

Şampiyonluklarla Dolu Bir Kariyer

Zülal Alev, yelken sporunda iki dünya beşinciliği ve Türkiye şampiyonlukları kazandı. Ayrıca, iki kez Balkan şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Hayalini Gerçekleştiriyor

20 yaşında yelkeni bırakıp antrenörlük yoluna yönelmeyi seçen Zülal Alev, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde genç sporculara eğitim vermeye başladı. Kulüp sporcularıyla birlikte, yaz kurslarındaki öğrencilere de yelken yapmayı öğretiyor.

Tecrübelerini Paylaşıyor

Ulusal ve uluslararası yarışlarda edindiği tecrübeleri, kulüp milli sporcularıyla paylaşan Zülal Alev, yelkenin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirtiyor. "Büyüdüğüm kulüpte antrenör olarak görev almak beni çok duygulandırıyor," diyerek duygularını ifade ediyor.

Öğrencilerinin Başarıları Destekliyor

Milli sporcu İlayda Şen, Zülal Alev'in kendilerine verdiği eğitimlerin yarışmalara hazırlık sürecinde son derece faydalı olduğunu vurguladı. Antrenörlerinin sunduğu tavsiyeler ve taktiklerle kendilerini daha iyi hazırladıklarını belirtti.

Sonuç olarak, Zülal Alev Erkan, genç yaşında büyük başarılara imza atmış bir yelken antrenörü olarak, hem kariyerine hem de spor dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor.

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