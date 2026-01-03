Antalyaspor'da Sami Uğurlu ile Yeni Yılın İlk Antrenmanı

Antalyaspor'da Sami Uğurlu ile İlk Antrenman

Yeni yılın ilk çalışmasıyla devre arası hazırlıkları başladı

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde yaptığı yeni yılın ilk antrenmanıyla devre arası hazırlıklarına başladı.

Takım, Teknik Direktör Erol Bulut'tan boşalan koltuğa getirilen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk idmanını gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Rıza Perçin, Mustafa Ergün ile yöneticiler de takip etti.

Antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi.

