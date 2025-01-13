Antalyaspor'dan Beklenmedik Ayrılık: Alex de Souza Görevden Alındı

Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:34
Antalyaspor'dan Beklenmedik Ayrılık: Alex de Souza Görevden Alındı

Antalyaspor'dan Şok Karar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu karar, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

Alex de Souza'nın liderliğinde önemli hedefler belirleyen Antalyaspor'un, beklenmedik bu adımı futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yönetim, takımdaki performans artışını ve geleceğe yönelik hedefleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Antalyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyor. Takım, sezon hedeflerine ulaşmak için hızlı bir karar almak zorunda.

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