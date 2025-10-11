Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda ısınma, dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması

Hesap.com haberine göre, Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalışmaları, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetti.

Antrenman programında ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı; ardından ekip, dar alanda pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Teknik kadro, maç öncesi tempo ve kondisyon üzerine yoğunlaştı.

