Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com: Antalyaspor, 19 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Nedim Yiğit yönetiminde çalıştı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:25
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda ısınma, dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması

Hesap.com haberine göre, Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalışmaları, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetti.

Antrenman programında ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı; ardından ekip, dar alanda pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Teknik kadro, maç öncesi tempo ve kondisyon üzerine yoğunlaştı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı...

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, defans oyuncusu Hüseyin Türkmen (önde) de katıldı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı...

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Sofya'da Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu: Bulgaristan-Türkiye İş İnsanları Milli Maç Öncesi Buluştu
3
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Sürüyor
4
Arda Güler İlk 11'de, Real Madrid Valladolid'i 3-0 Yenerek 4 Puanla İkinci Sırada
5
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Hazırlanıyor
6
Galatasaray'da Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıt Heykeli Açıldı
7
Runkara Yarı Maratonu'nda Hirut Jemberu ve Obadiah Kiplangat Rop öne çıktı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?