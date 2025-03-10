Antalyaspor, Sander Van de Streek ile Sözleşme Uzattı

Antalyaspor'dan Van de Streek ile Yeni Sözleşme

Onvo Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile olan sözleşmesini uzattı. İki sezondur Antalyaspor formasını giyen Van de Streek, kulüp ile 1+1 yıl daha anlaşmaya imza attı.

Başkan Boztepe: "Sander'dan Memnunuz"

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulüp olarak pek çok karakterli oyuncuya sahip olduklarını vurgulayarak, "İki yıldır bizimle birlikte olan Sander ile 2 yıl daha anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Van de Streek: "Aile olarak mutluyuz"

Van de Streek, sözleşmenin uzatılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Eşim ve artık çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı.