Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Puan Kazanmak Kolay Değil'

Antalyaspor'un Beşiktaş ile Beraberliği ve Emre Belözoğlu'nun Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bu ligde puan kazanmak, puanlar kazanmak kolay değil" diyerek zorlu rakiplerle mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Yangın Kurbanlarını Unutmadı

Belözoğlu, basın toplantısında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralılara acil şifalar diledi. Yangında, çok sevdiği ağabeyi Tunç Boduroğlu'nun eşi ve iki evladını kaybettiğini ifade eden Belözoğlu, "Allah bir daha inşallah ülkemize, insanlarımıza böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Maç Öncesi Motivasyon

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Belözoğlu, oyuncularının elinden geleni yaptığını söyledi. Beşiktaş'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve elit bir teknik direktörle çalıştığını ifade eden Belözoğlu, "Dört gün önce bu takım, Avrupa Ligi'nin en formda, en kupaya aday takımına karşı çok sansasyonel bir oyun ve skorla buraya geldi. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın ciddi bir motivasyonu vardı" şeklinde konuştu.

İlk Yarının Performansı

Belözoğlu, özellikle ilk yarıda takımın oyununun çok daha iyi olduğunu belirterek, "İkinci yarıda bazı geriye kaçmalar ve oyuncuların fiziksel anlamda geriye düşmelerinin dışında eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Bütün oyuncularıma teşekkür ederim" dedi.

Beşiktaş ile İlgili Değerlendirme

Gazetecilerin ''Beşiktaş neden bu kadar güçlü?'' sorusunu yanıtlayan Belözoğlu, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olduğunu ve yüksek kalitede oyunculara sahip olduğunu ifade etti. Yeni teknik direktörleriyle Athletic Bilbao'ya karşı etkili oynadığını belirtti.

Gelecek için Planlar

Belözoğlu, "Hiçbir rakipten korkmadan kazanmak adına planlar yapacağız. Özellikle böylesine büyük takımlara karşı kaybetmemenin de değerli olduğunu belirtmeliyim. Sonuç itibariyle bu kulüplerin içinde çok büyük oyuncular var. Saha içinde herhangi bir taktik planı bozabilecek ve bunu yıkabilecek kalibreye sahip bir takım Beşiktaş" dedi. "Bugün bir tane pozisyon verdik, ona da yarım pozisyon diyebiliriz. Bunu da gole çevirdiler. Ancak diğer tüm oyunculara ne göstermişsem, hepsini yaptılar; yavaş yavaş taraftarımıza ve şehrimize hiçbir rakipten çekinmediğimizi göstereceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.