Antalyaspor'un Galibiyeti Sonrası Ünal'dan Açıklamalar

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Kasımpaşa’yı 2-1 yenmenin mutluluğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:11
Antalyaspor'un Galibiyeti Sonrası Ünal'dan Açıklamalar

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşarak 2-1'lik skorla galip geldi.

Başarıya Giden Yolda İyi Bir Hazırlık Süreci

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Halil Cihan Ünal, galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Ünal, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Antalyaspor'a geldiğimizden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Son iki haftada Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Bu maçta ise girdiğimiz pozisyonları değerlendirme bakımından daha başarılıydık," dedi.

İlk yarının 2-0 sonuçlandığını söyleyen Ünal, "Ama 3-0, 4-0 bile olabilirdi. İkinci yarı Kasımpaşa çift santrfora döndü. Biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Oyunun genel anlamda bizim açımızdan iyi gittiğini düşünüyoruz. Galip geldiğimiz için takım olarak çok mutluyuz. ", şeklinde konuştu.

İyi Enerji ve Ortam

Ünal, takımın enerjisinin iyi olduğunu vurgulayarak, güzel bir ortamın oluştuğunu dile getirdi. "İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi performans sergileyip, alabildiğimiz kadar puanlara talip olacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Rizespor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
2
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftasında 4 Heyecanlı Maç Gerçekleşti
3
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 21-20 Yenerek Öne Geçti
4
Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor Maçında Beraberlik: Teknik Direktörler Değerlendirdi
5
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Beşiktaş, Runar Sandefjord'a Yenilerek Veda Etti
6
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni Mağlup Etti: 32-30
7
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 ile Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi