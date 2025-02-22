Antalyaspor'un Galibiyeti Sonrası Ünal'dan Açıklamalar

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşarak 2-1'lik skorla galip geldi.

Başarıya Giden Yolda İyi Bir Hazırlık Süreci

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Halil Cihan Ünal, galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Ünal, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Antalyaspor'a geldiğimizden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Son iki haftada Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Bu maçta ise girdiğimiz pozisyonları değerlendirme bakımından daha başarılıydık," dedi.

İlk yarının 2-0 sonuçlandığını söyleyen Ünal, "Ama 3-0, 4-0 bile olabilirdi. İkinci yarı Kasımpaşa çift santrfora döndü. Biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Oyunun genel anlamda bizim açımızdan iyi gittiğini düşünüyoruz. Galip geldiğimiz için takım olarak çok mutluyuz. ", şeklinde konuştu.

İyi Enerji ve Ortam

Ünal, takımın enerjisinin iyi olduğunu vurgulayarak, güzel bir ortamın oluştuğunu dile getirdi. "İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi performans sergileyip, alabildiğimiz kadar puanlara talip olacağız," diyerek sözlerini tamamladı.