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Antalyaspor ve Galatasaray Maç Notları

Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un kadro tercihlerine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:11
Antalyaspor ve Galatasaray Maç Notları

Antalyaspor-Galatasaray Karşılaşmasına Daire Notlar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Galatasaray, Onvo Antalyaspor'un evinde mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın İlk 11'i

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı. Buruk, son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sallai'ye forma şansı tanıdı.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Antalyaspor'da Kadro Değişikliği

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, çaykur Rizespor maçında sahaya çıkan kadroda iki değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Erdal Rakip, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Sam Larsson, Sander Van de Streek ve Braian Samudio ile maça başlangıç yaptılar.

İlk 11'de yer alan Erdal Rakip ve Sander Van de Streek, önceki maç kadrosunda yer alan Jakub Kaluzinski ve Moussa Djenepo yerine sahaya çıktı. Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Adolfo Gaich, Djenepo, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun ve Burak İngenç bulunuyor.

Özel Anlar

Karşılaşma öncesinde, Antalyaspor forması ile 150 maçı geride bırakan Veysel Sarı ve 100 lig maçını tamamlayan Güray Vural’a birer plaket takdim edildi.

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