Antalyaspor vs Fenerbahçe: Maç Öncesi Notlar

Maç Öncesi Hızlı Değişiklikler

Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Antalyaspor karşısına çıkmadan önce, bir önceki maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise galibiyetiyle sahalarına dönen sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'nin İlk 11'i

Fenerbahçe, bu kritik mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ismail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko ile başladı. Yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.

Antalyaspor'da Zorunlu Değişiklik

Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, Kasımpaşa ile oynanan son maçın 11'inde sakat nedeni ile forma giyemeyen Sam Larsson'un yerine Olek Petrusenko'ya şans verdi. Alex'in ilk 11'i ise Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko ve Braian Samudio şeklinde oluştu. Yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Van de Streek, Abdurrahim Dursun ve Burak İngenç yer aldı.

Seremoni ve Pankart

Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi seremoniye "TEKNOFEST coşkusu bu yıl Adana'da" yazılı pankartla çıktılar.