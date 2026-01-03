Anthony Musaba Fenerbahçe'de: Kulübün 8. Hollandalısı

Anthony Musaba Fenerbahçe’ye transfer oldu

Anthony Musaba, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katıldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile kulüp, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve Musaba, Fenerbahçe tarihinin 8. Hollandalı futbolcusu oldu.

Transferin detayları

Sarı-lacivertliler, Musaba’yı kadrosuna alırken serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi tamamladı. Kulübün ara transferde gerçekleştirdiği ilk hamle olan bu imza, teknik ekip ve taraftarın bekleyişini sonlandırdı.

Kariyer geçmişi

Musaba, Hollanda’da Vitesse ve NEC Nijmegen altyapılarının ardından 2020 yazında Monaco’ya transfer oldu. Aynı dönemde Belçika ekibi Cercle Brugge’e kiralanan oyuncu, 1 yıl sonra Heerenveen’e kiralandı. Daha sonra sırasıyla Metz ve NEC Nijmegen formalarını giyen Musaba, 2023-2024 sezonu öncesi Sheffield Wednesday ile sözleşme imzaladı.

Championship ekibinde geçirdiği 2 sezonda 80 karşılaşmaya çıkan Musaba, bu sezon başında Türkiye’ye geldi ve Samsunspor formasıyla toplam 22 maçta (15 Süper Lig, 6 UEFA Konferans Ligi, 1 Avrupa Ligi elemeleri) görev aldı; bu süreçte 6 gol, 4 asist üretti.

Fenerbahçe’de Hollandalı geleneği

Musaba’nın transferiyle Fenerbahçe’de Hollandalı oyuncu sayısı sekize yükseldi. Ocak 2023'te Fenerbahçe’ye gelen bir diğer Hollandalı Jayden Oosterwolde halen aktif kadroda yer alıyor.

Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı futbolcular: Pierre Van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Gregory van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNA KATTIĞI ANTHONY MUSABA, KULÜP TARİHİNİN 8. HOLLANDALI FUTBOLCUSU OLDU.