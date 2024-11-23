Antrenör Salim Taslı, Yeni Alperen'leri Yetiştiriyor

NBA ekibi Houston Rockets'in yetenekli Türk oyuncusu Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Salim Taslı, genç yetenekleri spora kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Basketbola Erken Başlamak Şart

1997'de antrenörlük kariyerine adım atan Taslı, başarılı sporcular arasında Alperen Şengün'ün öne çıktığını belirtti. Alperen, 8 yaşında Taslı'nın eğitimiyle basketbolla tanıştı ve kariyerine Banvit ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde devam ettikten sonra Houston Rockets'e transfer oldu. Taslı, bu başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Taslı, basketbola geç yaşta başlamasının olumsuz etkilerini gençlere yaşatmamak için çaba harcadığını anlattı: "Ben basketbola 17 yaşımda başladım ve pek çok temel şeyi bilmiyordum. Bu yüzden çocukların daha erken yaşta başlaması için çalışıyorum; örneğin Alperen 8 yaşında basketbola başladı."

Giresun, Basketbol Yetenekleri Üretiyor

59 yaşındaki Taslı, Giresun'da basketbola olan ilginin arttığını vurguladı. "Geçmişte FİSKOBİRLİK'in kadın basketbol takımı çok önemli bir seyirci kitlesine sahipti. Yeşilgiresun Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden bir erkek takımdı. Giresun, hem seyirci hem de genç yetenekler açısından oldukça zengin bir şehir." dedi.

Alperen Şengün, Giresun'un bir sembolü haline geldi. Taslı, onun 28 numaralı formasının Giresun'la özdeşleştiğine dikkat çekti. "Alperen, dünya basketboluna damgasını vuran bir sporcu ve bu durum bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kendisi burada antrenman yapmayı da asla unutmuyor." diye konuştu.

Yeni Yetenekler İçin Umut Var

Alperen’in performansını genç oyunucular için bir örnek olarak sunduğunu açıklayan Taslı, "Belki elimizde Alperen’in yeteneklerine sahip oyuncular yok ama çalışmalara devam ediyoruz. Her an yeni bir yetenek çıkabilir." şeklinde ifade etti. Taslı, Giresun'dan bir başka yıldız çıkarma umudunu sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.