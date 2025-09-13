Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor | Tahsin Tam: Namağlup yolumuza devam

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Arca Çorum FK ile İmaj Altyapı Vanspor 0-0 berabere kaldı; Tahsin Tam namağlup devam ettiklerini, Hakan Kutlu mücadeleyi överek puanı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:44
Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor | Tahsin Tam: Namağlup yolumuza devam

Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor — Trendyol 1. Lig 5. hafta

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 berabere kalan Arca Çorum FK, maçın ardından teknik direktörlerinin değerlendirmeleriyle gündemde kaldı.

Tahsin Tam: "Namağlup yolumuza devam ediyoruz"

Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Tahsin Tam, "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik ama sonuçta namağlup yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol haricinde her şeyi denedikleri bir akşam olduğunu belirtti: "Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu" ve rakibin farklı bir dizilişle sahaya çıktığını, buna göre önlemlerini hemen geliştirdiklerini söyledi.

İlk devrede oyunun zaman zaman duraksadığını; bunun kalecilerin sakatlığı ve zaman geçirmeye dönük hareketlerden kaynaklandığını aktaran Tam, "İkinci yarı tamamen baskıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Tüm denemeleri yaptık. Oyuncularım inanılmaz şekilde yüksek konsantrasyonda ve verdiğimiz sorumlulukları kusursuz şekilde yerine getirerek hareket ettiler. Hepsini oyuncularım canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rakibin defansta kalabalık oynadığını vurgulayan Tam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik ama sonuçta namağlup yolumuza devam ediyoruz. Bu oyuncular sonuna kadar desteği hak ediyor. Seyircimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Maçın başından sonuna kadar desteklerini kusursuz şekilde yerine getirdiler. Yani 3 puanla sonlandıramadığımız için maçı onlardan özür diliyorum ama uzun bir maraton dediğim gibi daha namağlup devam ediyoruz ve lideriz."

Hakan Kutlu: Mücadele ve disiplin ön plandaydı

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK'nin maç boyunca topa daha fazla sahip olduğunu ve "Çorum FK'nin çok etkili kafa vurabilecek oyunculara sahip olduğunu" gözlemlediklerini aktardı.

Kutlu, takımının oyun disiplinine ve mücadele anlayışına dikkat çekerek, "Sadece oyun yönü değiştirip topa sahip oldu Çorum FK. Oyun üstünlüğü onlardaydı ama bizim de pozisyonumuz yok diyebilirim. Çorum FK'nin de ceza sahamıza şişirdiği, attığı toplardan başka, karambollerden başka onlara da pozisyon vermedik. Mücadele anlamında çok iyi şeyler ortaya koyduk. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz." dedi.

Oyuncularını tebrik eden Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Çorum FK'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten kuvvetli bir takım kurdular. Oyuna sonradan giren oyuncular bile tribünleri hareketlendiriyor. Heyecanlandırıyor. Önemli bir kadroları var. Bu önemli kadro karşısında gerçekten pozisyon vermeden sadece oyun üstünlüğünü biraz Çorum'a vererek puan almamız bizim adımıza güzel gözüküyor."

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 beraber kalan Arca Çorum...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 beraber kalan Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 beraber kalan Arca Çorum...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye