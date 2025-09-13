Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor | Tahsin Tam: Namağlup yolumuza devam

Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor — Trendyol 1. Lig 5. hafta

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 berabere kalan Arca Çorum FK, maçın ardından teknik direktörlerinin değerlendirmeleriyle gündemde kaldı.

Tahsin Tam: "Namağlup yolumuza devam ediyoruz"

Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Tahsin Tam, "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik ama sonuçta namağlup yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol haricinde her şeyi denedikleri bir akşam olduğunu belirtti: "Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu" ve rakibin farklı bir dizilişle sahaya çıktığını, buna göre önlemlerini hemen geliştirdiklerini söyledi.

İlk devrede oyunun zaman zaman duraksadığını; bunun kalecilerin sakatlığı ve zaman geçirmeye dönük hareketlerden kaynaklandığını aktaran Tam, "İkinci yarı tamamen baskıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Tüm denemeleri yaptık. Oyuncularım inanılmaz şekilde yüksek konsantrasyonda ve verdiğimiz sorumlulukları kusursuz şekilde yerine getirerek hareket ettiler. Hepsini oyuncularım canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rakibin defansta kalabalık oynadığını vurgulayan Tam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik ama sonuçta namağlup yolumuza devam ediyoruz. Bu oyuncular sonuna kadar desteği hak ediyor. Seyircimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Maçın başından sonuna kadar desteklerini kusursuz şekilde yerine getirdiler. Yani 3 puanla sonlandıramadığımız için maçı onlardan özür diliyorum ama uzun bir maraton dediğim gibi daha namağlup devam ediyoruz ve lideriz."

Hakan Kutlu: Mücadele ve disiplin ön plandaydı

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK'nin maç boyunca topa daha fazla sahip olduğunu ve "Çorum FK'nin çok etkili kafa vurabilecek oyunculara sahip olduğunu" gözlemlediklerini aktardı.

Kutlu, takımının oyun disiplinine ve mücadele anlayışına dikkat çekerek, "Sadece oyun yönü değiştirip topa sahip oldu Çorum FK. Oyun üstünlüğü onlardaydı ama bizim de pozisyonumuz yok diyebilirim. Çorum FK'nin de ceza sahamıza şişirdiği, attığı toplardan başka, karambollerden başka onlara da pozisyon vermedik. Mücadele anlamında çok iyi şeyler ortaya koyduk. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz." dedi.

Oyuncularını tebrik eden Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Çorum FK'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten kuvvetli bir takım kurdular. Oyuna sonradan giren oyuncular bile tribünleri hareketlendiriyor. Heyecanlandırıyor. Önemli bir kadroları var. Bu önemli kadro karşısında gerçekten pozisyon vermeden sadece oyun üstünlüğünü biraz Çorum'a vererek puan almamız bizim adımıza güzel gözüküyor."

