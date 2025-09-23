Arca Çorum FK 1-1 Serikspor: Çavuş ve Yuran'ın Maç Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Arca Çorum FK - Serikspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş

Çavuş, maç öncesinde oyuncularına Serikspor'un oyun planını aktardığını belirtti. Serikspor'un derin savunma yapıp rakibin hata yapmasından gol bulma eğiliminde olduğunu söyleyen Çavuş, ilk yarıda kendi yarı sahasına yıktıkları oyunda pozisyonlar bulduklarını, direkten dönen toplar olduğunu ve ilk 45 dakikada golü bulamadıklarını anlattı.

İkinci yarıya da aynı enerjiyle başladıklarını vurgulayan Çavuş, Yusuf Erdoğan ile pozisyonlar yakaladıklarını; kaptırılan bir top sonrası dengesiz yakalandıkları bir anda gol yediklerini, ardından ise güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Bu beraberlik hiçbirimizin düşünmediği bir şey."

Çavuş sözlerini, sonrasında da pozisyonlar bulduklarını ancak skora yansıtamadıklarını belirterek tamamladı: "Bugün içeride oynadığımız maçı beraber bitirmiş olduk. Ama bundan sonraki sürecin içerisinde bunu ben ve bu oyuncu grubu çok rahat telafi edebilecek bir yapıdayız."

Serikspor Teknik Direktörü Sergey Yuran

Sergey Yuran ise takımının kendi oyununu oynamaya çalıştığını söyleyerek, Arca Çorum FK'yi ligdeki en iyi takımlardan biri olarak nitelendirdi. Yuran, planlarının kendi kalelerini korumak ve bulabildikleri pozisyonları değerlendirmek olduğunu kaydetti.

Yuran sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu takıma açık futbol oynayamazdık, bence ligdeki en iyi takım. Harika bir hocaları var. Planımız belliydi, kendi kalemizi korumak ve bulabildiğimiz pozisyonları değerlendirmekti." Bir gol bulduklarını, bir pozisyonu da kaçırdıklarını belirten Yuran, oyuncularının oyun disiplinine uyumundan memnun olduğunu ifade etti.

Yuran ayrıca futbolda skorun önemine vurgu yaparak, sürekli topa sahip olmanın her zaman avantaj sağlamayabileceğini belirtti: "En güzeli futbolda skordur. Ne kadar topa sahip olursanız olun önemli değil... Bizde isteğimiz skoru almaya başardık."

