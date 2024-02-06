Arda Güler'i küplere bindiren olay: Ancelotti sabrını taşırdı

Arda Güler Atletico Madrid maçının ardından Ancelotti ile görüşmüş! Ortalık kızıştı! Detaylar haberimizde...

Arda Güler'i küplere bindiren olay: Ancelotti sabrını taşırdı
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Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, istediği süreyi bulmakta zorlanırken, takımın başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Son Atletico Madrid maçında da sınırlı süre almasıyla dikkat çeken Güler, Ancelotti'nin tavsiyelerini dinledi.

Ancelotti'nin Güler'e önerisi, defansif yönlerini geliştirmesi yönünde oldu. İtalyan teknik adam, önceden süre alamayan Brahim Diaz'ın savunma becerilerini geliştirmesiyle nasıl formayı kazandığını Güler'e aktardı.

arda güler

Güler'in Real Madrid'e transferi yaz döneminin en çok konuşulan olayları arasında yer almıştı. Ancak genç oyuncu, üç maçta sadece 76 dakika süre alabilmişti. Ancak Ancelotti'nin özel ilgisi ve tavsiyeleri, Güler'in geleceği açısından umut vaat ediyor.

Real Madrid camiası, Arda Güler'in gelişimini heyecanla takip ederken, genç oyuncunun bu özel görüşmenin ardından nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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