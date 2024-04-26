Arda Güler için ilk olacak: Bu kez ilk 11’de sahaya çıkıyor

İspanya’nın en güçlü takımlarından bir olan Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, bir ilke imza atacak. Bir süredir Real Madrid’de oynayan ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan Güler’in, Real Sociedad’a karşı oynanacak olan maça ilk 11’de çıkması bekleniyor. İspanya basınında, Real Madrid’in maçta görev yapacak ilk 11’inin açıklandığı haberde Arda Güler’in de ismi yer alıyor.





Arda Güler, şimdiye kadar Real Madrid forması ile 7 maça çıktı. Milli futbolcu, bu 7 maçta, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Real Sociedad’ın Real Madrid’i evinde ağırlayacağı karşılaşma, 26 Nisan Cuma günü saat 22:00’da başlayacak.