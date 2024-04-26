Bist 100
9.889,01 1%
DOLAR
32,58 0,28%
EURO
35,02 0,12%
ALTIN
2.448,66 1,02%

Arda Güler için ilk olacak: Bu kez ilk 11’de sahaya çıkıyor

Bir süredir Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga’da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Güler, Real Sociedad’a karşı oynanacak olan maçta, ilk 11’de sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:54
Arda Güler için ilk olacak: Bu kez ilk 11’de sahaya çıkıyor

İspanya’nın en güçlü takımlarından bir olan Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, bir ilke imza atacak. Bir süredir Real Madrid’de oynayan ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan Güler’in, Real Sociedad’a karşı oynanacak olan maça ilk 11’de çıkması bekleniyor. İspanya basınında, Real Madrid’in maçta görev yapacak ilk 11’inin açıklandığı haberde Arda Güler’in de ismi yer alıyor.

Arda Güler için ilk olacak: Bu kez ilk 11’de oynayacak

Arda Güler, şimdiye kadar Real Madrid forması ile 7 maça çıktı. Milli futbolcu, bu 7 maçta, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Real Sociedad’ın Real Madrid’i evinde ağırlayacağı karşılaşma, 26 Nisan Cuma günü saat 22:00’da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı yapacak! İş arayanlara müjde

Trafikte bunu yapanlara 6.440 TL ceza! Bu ceza ocaklara incir ağacı dikecek

Acil paraya sıkışan derin bir oh çekecek! Başvuran herkese 168 Bin TL yatıyor

Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı yapacak! İş arayanlara müjde

Beklenen indirim müjdelendi! Artık 2 TL'ye satılacak

Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

Evde limonata tarifiyle yaz günleri serin geçecek! Tek limonla litrelerce limonata

Emekliye ilaç gibi gelecek 12.000 TL ödeme! 3 banka anında hesaba yatıracak

40-44 yaş ile emekliliğe onay çıktı! SGK'dan emeklilik bekleyenleri şenlendiren liste

Trafikte bunu yapanlara 6.440 TL ceza! Bu ceza ocaklara incir ağacı dikecek

Bakanlıktan saat 11.00-16.00 uyarısı! Dışarı çıkan felaketle yüzleşecek

18 yaş üstüyseniz 7 Bin TL almaya hak kazandınız! Hakkınızı kaybetmeden başvurun

Mevduat faizleri bugünkü karar ile coştu da coştu! Getiri 35.000 TL'ye fırladı

Acil paraya sıkışan derin bir oh çekecek! Başvuran herkese 168 Bin TL yatıyor