Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçın performansı İspanyol basınında olay oldu

Arda Güler'in Real Madrid İle İlk Maçı: İspanyol Basınından Övgüler



Real Madrid'in Arandina ile karşılaştığı Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arda Güler ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İlk maçında üçüncü dakikada direğe takılan şutuyla dikkat çeken genç yıldız, performansıyla İspanyol basınının beğenisini kazandı.

Marca: "Arda, Heyecanlandırıyor"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Arda Güler'in ilk maçını "İlk maçında klas ve karakterli bir oyun sergiledi. Türk oyuncu kalitenin en saf haliydi. Her kontrolünde, topsuz hareketlerinde, oyun karşılama biçiminde, bir sonraki pası öngörme biçiminde. Arda'nın heyecan verici oyunu dün akşamki Real Madrid'in en iyi yanıydı" ifadeleriyle manşet yaptı.

AS: "İlk Görüşte Umut"

AS gazetesi, Arda Güler için "Arda: İlk görüşte umut" başlıklı haberinde, "Türk oyuncu üç sakatlıktan sonra nihayet ilk maçına çıktı ve umut dolu bir 60 dakikaya imza attı. Üç şut, bir direkten dönen top ve % 90 pas isabeti. İlk yarıda Real Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu. Mümkün olan her fırsatta şut attu ve ilk iki pozisyonda kötü olduğu düşünülen sağ ayağıyla çekinmeden vurdu" şeklinde övgülerde bulundu.

Mundo Deportivo: "Arda'nın Gölgesinde Kaldılar"

Mundo Deportivo, Arda Güler'in gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Ancelotti, Arandina karşısına alışılmadık bir 11 ile çıktı. Ancak tüm bunlar, Real Madrid'in şüphesiz en büyük ilgi odağı olan Arda Güler'in gölgesinde kaldı. Türk oyuncu ilk yarının en iyi isimlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

El Mundo: "Arda İlk Maçına Çıktı"

El Mundo, Arda Güler'in ilk maçına çıkışını vurgulayarak, "Camavinga iki ay sonra sahalara döndü ve Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki oyuncu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi" şeklinde haberleştirdi.

20 Minutos: "Tüm Gözler Üzerindeydi"

Arda Güler'in ilk maçına büyük ilgi gösterildiğini belirten 20 Minutos, "Karşılaşmada tüm gözler 160 gün sonra Real Madrid'de ilk maçına çıkan Arda Güler'in üzerindeydi" ifadelerini kullandı.

SPORT: "Arda Nihayet Yeteneklerini Gösterebildi"

İspanyol gazetesi SPORT, Arda Güler'in performansını vurgulayarak, "Türk oyuncu, yarım yıllık sakatlık çilesinin ardından ilk kez sahaya çıktı. Real Madrid maçı kazandı ve Arda nihayet yeteneklerini gösterebildi. 39 pasta % 90 pas başarısı sağladı. İki kez dripling yaptı ve girdiği yedi ikili mücadelenin üçünü kazandı. Arda Güler ilk yarım saatte olağanüstü bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu" şeklinde öne çıkan detayları paylaştı.

Florentino Perez'den Arda Tepkisi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i sahada gördüğü anda verdiği tepki, Defansa Central tarafından manşete taşındı. "Bilenler bana bu çocuğun bir dahi olduğunu söylüyor. Sakatlıklardan dolayı yazık oldu. Çünkü o çok iyi..." şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Perez'in değerlendirmesi haberde yer aldı.