Arda Turan'dan Göztepe Maçına Dair Açıklamalar

Eyüpspor-Göztepe Maçının Ardından

Teknik Direktör Arda Turan:

"Oyuncularım, bugün muhteşem bir performans sergiledi. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz."

Göztepe Karşısında Alınan Galibiyet

TrendYol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonrası yaptığı açıklamada uzun zamandır iyi performans sergilediklerini belirtti.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Turan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu vurguladı. "Hakem arkadaşları tebrik ediyorum. İyi bir maç yönettiklerini düşünüyorum. Göztepe, ligin en zor takımlarından biri. Bugün oyuncularım büyük bir coşkuyla oynadı. Uzun zamandır iyi futbol sergiliyoruz, her maç kazanmayı hedefliyoruz ama yeni takımların böyle süreçleri oluyor. Buna hazırlıklıyız." diye konuştu.

Gelecek Haftaki Başakşehir Maçı

Turan, gelecek hafta oynayacakları RAMS Başakşehir maçı hakkında ise, "Başakşehir, Türkiye'ye örnek bir kulüp. Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar ve çok değerli hocaları var. Kendileriyle güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Böyle önemli takımlara karşı haddimizi bilerek oynayacağız ama kendi oyunumuzu oynamaktan geri durmak istemiyoruz. Başakşehir benim için çok kıymetli bir kulüp." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.