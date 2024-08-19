Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda Şampiyon Arkas Sailing Team Oldu

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın Kazananı
İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda şampiyonluk kupasını Arkas Sailing Team kazandı.
Organizasyon Detayları
Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding'in işbirliği ile düzenlenen bu sekizinci edisyonda, Çeşme Kaymakamlığı ve belediyenin de desteğiyle 32 teknenin ve 300'ün üzerinde yelkencinin katılımı sağlandı.
Dereceye Giren Takımlar
Bu yılki yarışta Birinciliği Blue Moon isimli teknesiyle Arkas Sailing Team, İkinciliği HIT X alırken, Üçüncülüğü ise Göztepe Yelken Ağanlar 1925 elde etti.
Kategorilerdeki Başarılar
- IRC A0: Arkas Blue Moon
- IRC A1: Lagertha
- IRC A2: HIT X
- IRC A3: Esquia
- IRC A4: Jumbo Jet
- IRC A5: Beymetal Team LR
- IRC B1: Callista
- Destek Sınıfı: Elisa
Her kategoride birinciliği elde eden takımlar, zorlu mücadelelerin ardından başarılarını perçinlemiş oldu.