Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda Şampiyon Arkas Sailing Team Oldu

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın Kazananı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda şampiyonluk kupasını Arkas Sailing Team kazandı.

Organizasyon Detayları

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding'in işbirliği ile düzenlenen bu sekizinci edisyonda, Çeşme Kaymakamlığı ve belediyenin de desteğiyle 32 teknenin ve 300'ün üzerinde yelkencinin katılımı sağlandı.

Dereceye Giren Takımlar

Bu yılki yarışta Birinciliği Blue Moon isimli teknesiyle Arkas Sailing Team, İkinciliği HIT X alırken, Üçüncülüğü ise Göztepe Yelken Ağanlar 1925 elde etti.

Kategorilerdeki Başarılar

IRC A0: Arkas Blue Moon

IRC A1: Lagertha

IRC A2: HIT X

IRC A3: Esquia

IRC A4: Jumbo Jet

IRC A5: Beymetal Team LR

IRC B1: Callista

Destek Sınıfı: Elisa

Her kategoride birinciliği elde eden takımlar, zorlu mücadelelerin ardından başarılarını perçinlemiş oldu.