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Arkas Spor, Balkan Kupası'nda Steaua Bükreş'i Geçti

Arkas Spor, Balkan Kupası'nda Steaua Bükreş'i 3-1 yenerek galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:22
Arkas Spor, Balkan Kupası'nda Steaua Bükreş'i Geçti

Arkas Spor, Erkekler Balkan Kupası'na Galibiyetle Başladı

Voleybolun heyecan dolu dünyasında, Arkas Spor, Roman temsilcisi Steaua Bükreş karşısında önemli bir başarı elde etti. Erkekler Balkan Kupası B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Ülkesinin onurunu koruyarak rakibini 3-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabaka, oldukça çekişmeli geçti. Arkas Spor, set sonuçlarını 25-20, 25-23, 22-25 ve 25-20 olarak alarak maçı kazandı.

Gelecek Maç

Arkas Spor, organizasyon çerçevesinde ikinci maçında Radnicki ile karşılaşacak. İzmirliler, grubunu lider tamamlamaları halinde 22 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçında boy gösterecek.

Şampiyonluk Yolunda

Bu önemli organizasyonda şampiyonluğu elde eden ekip, CEV Challenge Kupası'nda mücadele etmeye devam edecek. Arkas Spor'un bu başarılı başlangıcı, takımın moral ve motivasyonunu daha da artırdı.

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