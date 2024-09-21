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Arkas Spor, Erkekler Balkan Kupası'nda Finale Yükseldi

Arkas Spor, voleybolda Balkan Kupası yarı finalinde Radnicki'yi 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:31
Arkas Spor, Erkekler Balkan Kupası'nda Finale Yükseldi

Arkas Spor, Voleybol Balkan Kupası'nda Finale Ulaştı

Voleybol Erkekler Balkan Kupası B Grubu'nun ikinci maçında Türk temsilcisi Arkas Spor, Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-2 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Maç Detayları

Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Arkas Spor, ilk seti 25-21 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Ancak, sonraki iki seti 25-23'lük skorlarla kaybetmesinin ardından geri dönüş yapmayı başardı.

Son iki seti 25-16 ve 15-11'lik skorlarla kazanarak maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladılar.

Finaldeki Rakip Bekleniyor

Arkas Spor, yarın saat 21.00'de finalde mücadele edecek. İzmir temsilcisi, turnuvanın ilk karşılaşmasında Romanya'nın Steaua Bükreş takımını 3-1 mağlup ederek finale yükselme hakkını elde etmişti.

Finaldeki rakip, bu akşam oynanacak olan Pegasus Polichnis (Yunanistan) ile Beroe 2016 (Bulgaristan) karşılaşmasının ardından belli olacak.

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