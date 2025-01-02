Arkas Spor, İzmir Derbisi ile İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başlıyor

Arkas Spor, İzmir Derbisi ile Yeniden Sahada!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkas Spor, 4 Ocak Cumartesi günü İzmir derbisinde Altekma ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak.

Yeni Yıla Galibiyetle Girmek İstiyorlar

Kulüpten yapılan açıklamada, Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden’in görüşlerine de yer verildi. Özden, "Yeni yıla galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve taraftarlarımızın desteğiyle kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkas Spor taraftarlarını bu önemli maçta yanlarında görmeyi hedefliyor. Takım, ikinci yarıya galibiyetle başlamak ve İzmir derbisini kazanmak için sahaya çıkacak.