Arnica 10. Frig Ultra Maratonu Afyonkarahisar'da Tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu, başarılı bir şekilde sonlandı. Katılımcılar ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:19
Arnica 10. Frig Ultra Maratonu Afyonkarahisar'da Tamamlandı

Arnica 10. Frig Ultra Maratonu Sona Erdi

Afyonkarahisar'da 10. kez düzenlenen Arnica Frig Ultra Maratonu büyük bir coşkuyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra, Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni, tarihi Afyonkarahisar Kalesi'nde yapıldı.

Kale Yarışının Ödülleri Açıklandı

Kale yarışında kadınlar kategorisinde Hamide Nur Tekdemir birinci olarak dikkat çekti. İkinci olan Hatice Körlü ve üçüncü Çiğdem Çevik de etkinliği başarıyla tamamladılar. Erkeklerde ise birinciliği Metin Şimşek elde ederken, Emre Karatepe ikinci, Mehmet Aydıngöl ise üçüncü oldu.

Katılımcılar Belirli Mesafelerde Yarıştı

54K yarışında kadınlarda Yüsra Naz Balamut, erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci oldu. 38K yarışına kadınlar kategorisinde Banu Özata Demir, erkeklerde Mustafa Araç birinci olarak finiş gördü. 22K'da kadınlarda Natalia Kahraman, erkeklerde Gökhan Yüce ilk sırayı aldı.

Organizasyonun Önemi Vurgulandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirtti. Kasapoğlu, "Bu yarışlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının bir parçası. Burada 7'den 70'e herkes koştu. Valiliğimizin desteği çok yüksek. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

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