DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Arya Aydoğan Dünya 4’üncüsü oldu — Antalya 2025

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu WCM Arya Aydoğan, Antalya'daki 2025 FIDE 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Şampiyonaları'nda hızlıda 4., yıldırımda 5. oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:38
Arya Aydoğan Dünya 4’üncüsü oldu — Antalya 2025

Arya Aydoğan Dünya dördüncüsü oldu

2025 FIDE 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları, 15-21 Aralık 2025 — Antalya

15-21 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2025 FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları, genç satranççuları buluşturdu. Hızlı Satranç Dünya Şampiyonası'na 33 ülkeden 314 sporcu, Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonası'na ise 31 ülkeden 310 sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu WCM Arya Aydoğan, turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 15 yaş kızlar kategorisinde düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda dünya dördüncüsü olan Aydoğan, aynı zamanda Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda kategorisinde dünya beşinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Milli Takımı kadrosunda antrenör olarak yer alan Necmettin Korkmaz yönetimindeki ekip de turnuvadan madalyalarla döndü. Milli takım, Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda takım olarak ikincilik kupasını, Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise takım olarak üçüncülük kupasını ülkemize kazandırdı.

Genç sporcuların uluslararası arenadaki başarıları, Türkiye satrancının geleceğine dair umut verdi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile spor camiasında gururla karşılandı.

2025 FIDE DÜNYA 9-17 YAŞ ALTI HIZLI VE YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONALARI, 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ...

2025 FIDE DÜNYA 9-17 YAŞ ALTI HIZLI VE YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONALARI, 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA DÜZENLENDİ. HIZLI SATRANÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA 33 ÜLKEDEN 314 SPORCU, YILDIRIM SATRANÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA İSE 31 ÜLKEDEN 310 SPORCU KATILIM GÖSTERDİ. ŞAMPİYONADA TÜRKİYE’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU WCM ARYA AYDOĞAN, DÜNYA HIZLI SATRANÇ ŞAMPİYONASI 15 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

2025 FIDE DÜNYA 9-17 YAŞ ALTI HIZLI VE YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONALARI, 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arya Aydoğan Dünya 4’üncüsü oldu — Antalya 2025
2
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor 0-0 Fethiyespor
3
Iğdır FK 2-2 Aliağa FK: Üzülmez'ten Süper Lig Vurgusu
4
Gürsu'da Sporculara Ödül Yağmuru: 2024-2025 Başarıları Kutlandı
5
Bartuğ Elmaz sakatlandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyundan çıktı
6
Thomas Reis: Samsunspor'un Mainz 05 Maçındaki Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı
7
Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Gebze Belediyesi

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı