Arya Aydoğan Dünya 4’üncüsü oldu — Antalya 2025

Arya Aydoğan Dünya dördüncüsü oldu

2025 FIDE 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları, 15-21 Aralık 2025 — Antalya

15-21 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2025 FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları, genç satranççuları buluşturdu. Hızlı Satranç Dünya Şampiyonası'na 33 ülkeden 314 sporcu, Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonası'na ise 31 ülkeden 310 sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu WCM Arya Aydoğan, turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 15 yaş kızlar kategorisinde düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda dünya dördüncüsü olan Aydoğan, aynı zamanda Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda kategorisinde dünya beşinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Milli Takımı kadrosunda antrenör olarak yer alan Necmettin Korkmaz yönetimindeki ekip de turnuvadan madalyalarla döndü. Milli takım, Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda takım olarak ikincilik kupasını, Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise takım olarak üçüncülük kupasını ülkemize kazandırdı.

Genç sporcuların uluslararası arenadaki başarıları, Türkiye satrancının geleceğine dair umut verdi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile spor camiasında gururla karşılandı.

2025 FIDE DÜNYA 9-17 YAŞ ALTI HIZLI VE YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONALARI, 15-21 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA DÜZENLENDİ. HIZLI SATRANÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA 33 ÜLKEDEN 314 SPORCU, YILDIRIM SATRANÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA İSE 31 ÜLKEDEN 310 SPORCU KATILIM GÖSTERDİ. ŞAMPİYONADA TÜRKİYE’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU WCM ARYA AYDOĞAN, DÜNYA HIZLI SATRANÇ ŞAMPİYONASI 15 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.