DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,44 -0,31%
ALTIN
2.920,97 -0,08%
BITCOIN
3.231.385,21 1,46%

Aslı İskit Çalışkan: Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etmek Gurur Verici

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yıldızı Aslı İskit, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:08
Aslı İskit Çalışkan: Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etmek Gurur Verici

Aslı İskit Çalışkan, Avrupa Şampiyonası'na Katılmanın Heyecanını Yaşıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Takımın değerli oyuncularından Aslı İskit Çalışkan, organizasyonda yer almanın büyük bir onur olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ilk kez mücadele edeceği bu önemli şampiyona, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da başlayacak ve 15 Aralık'ta sona erecek.

Tarihî Bir Başarı

Kariyerine Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımında devam eden Aslı İskit, milli takımın Avrupa Şampiyonası’na katılmasını, kendilerinden önceki hentbolcuların emeğiyle elde edilen bir başarı olarak nitelendirdi. "Bu, hentbolumuzun geldiği son nokta. Ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Genç Sporlara İlham Olma

Aslı İskit, deneyimlerini genç hentbolcularla paylaşarak onların gelişimine katkı sağladığını belirtti. "Ankara’da bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde 17 Yaş Altı Milli Takımı ile antrenman yapıyoruz. Tuvalette öncelikle destek olmaya çalışıyorum çünkü biz de ablalarımızdan destek aldık" dedi.

Sürdürülebilir Başarıya Vurgu

Avrupa Şampiyonası’na katılmanın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Aslı, "Büyük bir adım atıldı, kapıyı araladık ama onu sonuna kadar açmak istiyoruz. 2026 yılında Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda da yer almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi En İyi Şekilde Temsil Edecekler

Aslı İskit, Macaristan'da ay-yıldızı temsil etmenin önemine dikkat çekerek, "Sahada en iyi hentbolu oynayarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk kez katılıyoruz ama Norveçlilerin, İsveçlilerin yaptıklarını biz de başarabiliriz" dedi.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Hentbolda hayal ettiği başarılar arasında olimpiyatlara katılmayı da belirten Aslı, "Kariyerimde her kupa değerli. Yahut her zaman kazanmak ve madalya için sahaya çıkmak benim için öncelik" diyerek, hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası...

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Aslı İskit Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası...

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Aslı İskit Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'un Gol Yıldızı: Simon Banza
2
Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek
3
Tanrıkulu'dan Poomsae Milli Takımı'na Moral Ziyareti
4
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
5
AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Rumen Hakem Horatiu Fesnic Yönetecek
6
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da Gerçekleşecek
7
Kaykayda Los Angeles 2028 Kampı İzmir'de Başladı

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları