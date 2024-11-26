Aslı İskit Çalışkan: Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etmek Gurur Verici

Aslı İskit Çalışkan, Avrupa Şampiyonası'na Katılmanın Heyecanını Yaşıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Takımın değerli oyuncularından Aslı İskit Çalışkan, organizasyonda yer almanın büyük bir onur olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ilk kez mücadele edeceği bu önemli şampiyona, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da başlayacak ve 15 Aralık'ta sona erecek.

Tarihî Bir Başarı

Kariyerine Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımında devam eden Aslı İskit, milli takımın Avrupa Şampiyonası’na katılmasını, kendilerinden önceki hentbolcuların emeğiyle elde edilen bir başarı olarak nitelendirdi. "Bu, hentbolumuzun geldiği son nokta. Ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Genç Sporlara İlham Olma

Aslı İskit, deneyimlerini genç hentbolcularla paylaşarak onların gelişimine katkı sağladığını belirtti. "Ankara’da bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde 17 Yaş Altı Milli Takımı ile antrenman yapıyoruz. Tuvalette öncelikle destek olmaya çalışıyorum çünkü biz de ablalarımızdan destek aldık" dedi.

Sürdürülebilir Başarıya Vurgu

Avrupa Şampiyonası’na katılmanın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Aslı, "Büyük bir adım atıldı, kapıyı araladık ama onu sonuna kadar açmak istiyoruz. 2026 yılında Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda da yer almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi En İyi Şekilde Temsil Edecekler

Aslı İskit, Macaristan'da ay-yıldızı temsil etmenin önemine dikkat çekerek, "Sahada en iyi hentbolu oynayarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk kez katılıyoruz ama Norveçlilerin, İsveçlilerin yaptıklarını biz de başarabiliriz" dedi.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Hentbolda hayal ettiği başarılar arasında olimpiyatlara katılmayı da belirten Aslı, "Kariyerimde her kupa değerli. Yahut her zaman kazanmak ve madalya için sahaya çıkmak benim için öncelik" diyerek, hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Aslı İskit Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Aslı İskit Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.