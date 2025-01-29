Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk ve tek Türk sporcusu Asrın Rodi Pak, yeni sezonda birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk motosiklet sporunu uluslararası arenada temsil eden Pak, şampiyonadaki mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Türkiye ve Avrupa'da katıldığı birçok yarışta önemli başarılara imza atan Pak, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) mücadele eden ilk Türk sporcu unvanını taşıyor. Şampiyona, dayanıklılığın ön planda olduğu 6, 8, 12 ve 24 saatlik zorlu yarışlardan oluşuyor. Her takımda 3 asıl ve 1 yedek pilot bulunuyor. Pilotlar, yakıt bitimine kadar yarışın süresince dönüşümlü olarak mücadele ediyorlar.

Fransa'da Podyum Hedefi

Pak, şampiyonanın başladığı Fransa Le Mans pistindeki yarışların farklı dinamiklerine de dikkat çekiyor. Motorların pistin karşısında dizildiği yarışta, yeşil bayrağın sallanmasıyla birlikte pilotlar koşarak motorlarına biniyorlar. Ayrıca, Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti gibi uzun parkurlarda, pilotlar yaklaşık 700 tur atarak birincilik için kıyasıya mücadele ediyorlar.

Yeni Sezon Hazırlıkları

2021 yılından beri Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden Asrın Rodi Pak, geride kalan sezonlarda istediği başarıyı elde edemedi. Ancak yeni sezon için yenilenen takım arkadaşı yapısıyla podyum hedefi doğrultusunda çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yapılacak testlerde kendini en iyi şekilde hazırlamak isteyen Pak, mevcut takımının önemli yatırımlar yaptığını ifade etti.

Umudunu Yükseltiyor

Pak, “Bu yıl çok güzel bir pilot dizilimi yaptılar. Diğer 3 takım arkadaşım İspanya şampiyonu. Moto 2'de yarışmış pilotlar. Aynı zamanda hepsi çok hızlı. Pistte aynı derecelerde olacağımızı düşünüyorum,” diyerek takımına olan güvenini dile getirdi. Şu anda yarış için testlere hazırlandığını vurgulayan Pak, sıkı bir çalışma programına girdiğini belirtti.

Pak, dördüncü sezonuna girdiğini hatırlatarak, “İnşallah bu yıl podyumda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük ödül olur,” şeklinde konuştu. Asrın Rodi Pak, tüm dikkatleri üzerine çekerek, tarih yazmaya hazırlanan bir sporcu olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya kararlı.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, yeni sezonda podyuma çıkmayı hedefliyor. Pak, yeni sezon öncesinde antrenmanlarına Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde devam ediyor.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, yeni sezonda podyuma çıkmayı hedefliyor. Pak, yeni sezon öncesinde antrenmanlarına Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde devam ediyor.