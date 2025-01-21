Astım Hastalığını Yenip 15 Madalya Kazanan Genç Sporcu: Ela Nur Gümüş

Tekirdağ'da 5 yıl önce astım hastalığını hafifletmek amacıyla muaythai sporuna başlayan Ela Nur Gümüş (15), elde ettiği 15 madalyayla dikkatleri üzerine çekiyor. Milli formayla yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına hızla devam eden Gümüş, sporun hayatına kattığı değerleri dile getirdi.

Sporla Tanışma Hikayesi

Ela Nur Gümüş, 5 yıl önce astım rahatsızlığından kurtulmak için muaythai yapmaya karar verdi. Antrenörü Yahya Geylani ile yaptığı çalışmalar sayesinde sporun sağlığına olan olumlu etkilerini gördü ve bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Zamanla yarışmalara hazırlanmaya başlayan Gümüş, uluslararası turnuvalarda 7 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

Büyük Başarılar ve Hedefler

Ela Nur Gümüş, 2 Türkiye ikinciliği ve 4 Türkiye üçüncülüğü ile toplamda 15 madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi. 2021 yılında yaptığı ilk maçta Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösteren genç sporcu, bu yıl milli takıma seçilmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Ela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun kendisine sağladığı katkılardan bahsederek, "Muaythaiye astım rahatsızlığım nedeniyle başladım, ama zamanla bu spor benim için bir tutkuya dönüştü. Hastalığım hafifledi, neredeyse tamamen geçti. Antalya'daki Dünya Kupası'nda kazandığım şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Artık hedefim birincilikleri sürdürmek ve adımı daha çok duyurmak." dedi.

Antrenörün Görüşleri

Antrenörü Yahya Geylani, sporcusunun gelişim sürecini anlatarak, "Ela Nur, spor salonumu açtığımda ilk gelen sporculardan biriydi. Başlangıçta zayıf bir yapısı vardı ve astım hastalığı nedeniyle nefes almakta zorlanıyordu. Ancak zamanla gelişim gösterdi ve şampiyonlukları arka arkasına kazanmayı başardı. İnşallah onun için daha nice başarılar gelecek," ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 5 yıl önce astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazanan Ela Nur Gümüş (15), milli formayla yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da 5 yıl önce astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazanan Ela Nur Gümüş (15), milli formayla yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.