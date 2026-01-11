Serkan Özbalta: 'Güzel bir galibiyet oldu' — Erzurumspor 2-0

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 20. haftasında Özbelsan Sivasspor'u 2-0 yendi; Serkan Özbalta taraftarlara Amed maçına çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:19
Serkan Özbalta: 'Güzel bir galibiyet oldu' — Erzurumspor 2-0

Serkan Özbalta: "Güzel bir galibiyet oldu"

Maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

"Küçük aranın ardından ligimiz devam ediyor. Biz de bıraktığımız yerden devam ediyoruz. İkinci devre telafisi olmayan maçlar oynanacak. Sivas için de önemliydi bu maç. Sivas biraz daha yukarıyı düşünüyor, onlarda alt sıralardaydı. Bizler ise play-off hattının içinde kalmak ve daha yukarıya tırmanmak istiyorduk. Amed maçı öncesi galibiyet serisine de devam etmek istiyorduk. Oyunun iki yönü var birincisi kırmızı karta kadar ortada olan bir oyun. Kırmızı karttan sonra bulduğumuz gol. Sonrasında ikinci yarı ise 10 kişi kalan Sivas takımı gerçekten iyi direnç gösterdi ve mücadele ettiler. Bizim yarı sahamızda biraz daha fazla zaman geçirdiler. Gol pozisyonu belki üretmediler. 10 kişi kalmak kolay olmuyor bizim liglerimizde. Daha doğru kararlar verebilseydik belki o zaman kopartabilirdik müsabakayı. Şimdi pazar günü oynayacağımız Amed maçı var. Bu maçta gerçekten görüntü de iyiydi. İki kardeş kulübün maçı gerçekten iyiydi. Sivas taraftarlarına da teşekkür ediyorum bizleri de ziyaret ettiler. Bizim taraftarımızda çok güzeldi. Deplasmanlarda yanımızdalar. Güzel bir müsabaka oldu. Taraftarımıza da armağan ediyoruz. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün taraftarlarımızın bu müsabakaya gelmesini istiyorum. İnşallah bütün Erzurum, stadyumu doldurmalı. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Futbolda taraftar olmadığı zaman bir anlamı olmuyor" diye konuştu.

TRENDYOL 1. LİG’İN 20. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, DEPLASMANDA ÖZBELSAN SİVASSPOR’U 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 20. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, DEPLASMANDA ÖZBELSAN SİVASSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi — Sefer Kambur Kırmızı Kartla Atıldı
2
Özlem Çerçioğlu: Aydın'a Motosiklet Yarış Pisti Gündemde
3
Servet Çetin: 'Sarıyer'e birkaç takviye şart, aksi halde büyük sıkıntı'
4
TFF 3. Lig: Eskişehirspor 6-2 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri
5
Akhisar'da 322 Sporcu Türkiye Şampiyonası İçin Kros'ta Yarıştı
6
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
7
Yozgat Bozokspor 1-1 Akçabat Gençlikspor — Yozgat Şehir Stadı'nda Berabere

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları