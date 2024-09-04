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Atakan Karahan ABD Açık'ta Tarih Yazdı

Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık gençler kategorisinde çeyrek finale yükselerek bir ilke imza etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:02
Atakan Karahan ABD Açık'ta Tarih Yazdı

Atakan Karahan Tarihi Başarısını Elde Etti

Bu yılın son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık, milli sporcu Atakan Karahan için unutulmaz bir anı olarak tarihe geçti. Gençler kategorisinde çeyrek finale yükselmeyi başaran Karahan, bu başarıyı elde eden ilk Türk tenisçi olma unvanını kazandı.

3. Turda Büyük Zafer

New York'ta gerçekleştirilen turnuvada, Atakan, üçüncü turda Fransız Theo Papamalamis karşısında 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Tenis Federasyonu, bu zaferin önemi hakkında, "Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçimiz oldu" şeklinde bir açıklama yaptı.

Çeyrek Finalde Zorlu Rakip

Çeyrek finalde Atakan Karahan, 3 numaralı seribaşı Japon Rei Sakamoto ile mücadele edecek. Genç tenisçinin bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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