Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk dakikalarında oyuna hızlı başlayan Hatayspor, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro, vuruşunu yaptı ancak rakip kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

İlk yarının kaderini belirleyen gol, 26. dakikada geldi. Boutobba'nın sağdan yaptığı ortada yükselen Aboubakar, kafa vuruşu yaparak kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Hatay'ın baskısını üst düzeyde tutmasına rağmen, 31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.

İlk yarı, Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Vincent Aboubakar (9), müsabakada forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Vincent Aboubakar (9), müsabakada forma giydi.