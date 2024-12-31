DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, 5 Ocak'taki Fenerbahçe maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Yılmaz Bal yönetiminde idmana devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:26
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten gelen açıklamalara göre, antrenman Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirildi. Toplamda 1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular, fiziksel performanslarını artırmak adına koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Hatayspor'un bu yoğun tempolu antrenmanları, takımın Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, oyunculardan Cemali Sertel (solda) ve Recep Burak Yılmaz (sağda) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, oyunculardan Cemali Sertel (solda) ve Recep Burak Yılmaz (sağda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya, Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Şehrin Anahtarını Verdi
2
Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
4
Antalyaspor'da Kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın Sözleşmeleri Uzatıldı
5
Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
6
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
7
Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e Taşıyacak Projeler Hazırlıyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!