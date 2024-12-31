Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten gelen açıklamalara göre, antrenman Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirildi. Toplamda 1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular, fiziksel performanslarını artırmak adına koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Hatayspor'un bu yoğun tempolu antrenmanları, takımın Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, oyunculardan Cemali Sertel (solda) ve Recep Burak Yılmaz (sağda) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, oyunculardan Cemali Sertel (solda) ve Recep Burak Yılmaz (sağda) da yer aldı.