Atakaş Hatayspor'un Genç Yıldızları Kendini Geliştirmek İstiyor

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un genç yetenekleri Emir Dadük ve Ali Yıldız, sahada yer alarak kendilerini kanıtlamak istiyor. Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarına devam eden bu genç oyuncular, A takımda forma giymek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Emir Dadük: "Geçen seneden beri A takımda idmanlara çıkıyorum"

Kaleci Emir Dadük, A takımla ilk kez kampa katıldığını belirtti. Kampta yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Emir, "Geçen seneden beri A takımda idmanlara çıkıyorum. Bir hazırlık maçı da oynadım. Deprem sonrası zor zamanlar geçirdim ama şu anda futbolda ilerlediğimi düşünüyorum," dedi.

Emir, A takımda yer almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Buranın altyapısından yetişip A takıma kadar çıktım. İleride kulübüme iyi kazanç sağlamaya çalışacağım. Gelişimim açısından oynamayı çok istiyorum. Şu an 16 yaş altı milli takımıyla mücadele ediyorum ve daha büyük hedeflerim var," şeklinde konuştu.

Ali Yıldız: "Asıl hedefim A Milli takım ve Avrupa"

Forvet Ali Yıldız ise, kampın kişisel gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. "Asıl hedefim A Milli takımda oynamak ve Avrupa'da kariyerimi sürdürmek," diyen Ali, sezon boyunca oynamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. "Bu sezon kendimi gösterip hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah bu sezon fırsat bulup hedeflerimi gerçekleştireceğim," diye ekledi.