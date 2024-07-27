Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Atakaş Hatayspor'un Genç Yıldızları Kendini Geliştirmek İstiyor

Hatayspor'un genç oyuncuları Emir Dadük ve Ali Yıldız, A takıma yükselmek için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:11
Atakaş Hatayspor'un Genç Yıldızları Kendini Geliştirmek İstiyor

Atakaş Hatayspor'un Genç Yıldızları Kendini Geliştirmek İstiyor

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un genç yetenekleri Emir Dadük ve Ali Yıldız, sahada yer alarak kendilerini kanıtlamak istiyor. Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarına devam eden bu genç oyuncular, A takımda forma giymek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Emir Dadük: "Geçen seneden beri A takımda idmanlara çıkıyorum"

Kaleci Emir Dadük, A takımla ilk kez kampa katıldığını belirtti. Kampta yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Emir, "Geçen seneden beri A takımda idmanlara çıkıyorum. Bir hazırlık maçı da oynadım. Deprem sonrası zor zamanlar geçirdim ama şu anda futbolda ilerlediğimi düşünüyorum," dedi.

Emir, A takımda yer almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Buranın altyapısından yetişip A takıma kadar çıktım. İleride kulübüme iyi kazanç sağlamaya çalışacağım. Gelişimim açısından oynamayı çok istiyorum. Şu an 16 yaş altı milli takımıyla mücadele ediyorum ve daha büyük hedeflerim var," şeklinde konuştu.

Ali Yıldız: "Asıl hedefim A Milli takım ve Avrupa"

Forvet Ali Yıldız ise, kampın kişisel gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. "Asıl hedefim A Milli takımda oynamak ve Avrupa'da kariyerimi sürdürmek," diyen Ali, sezon boyunca oynamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. "Bu sezon kendimi gösterip hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah bu sezon fırsat bulup hedeflerimi gerçekleştireceğim," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!