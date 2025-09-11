Ataman: EuroBasket 2025'te Yunanistan maçına aynı stratejiyle çıkacağız

Ataman: Şampiyonadaki oyunumuzu Yunanistan maçında da sürdüreceğiz

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaşacakları Yunanistan hakkında değerlendirmelerde bulundu. Olimpik Spor Merkezi'ndeki antrenmanın ardından basın mensuplarına konuşan Ataman, rakiple benzer özelliklere sahip olduklarını ve maça mevcut oyun anlayışlarıyla çıkacaklarını söyledi.

Rakip analizi ve strateji

Ataman, Yunanistan'ı "çok ciddi bir rakip" olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız."

Tecrübeli başantrenör, Giannis'in fiziksel tehdidine değinerek, "Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Pota altı üstünlüğü ve kadro kullanımı

Ataman, pota altında Yunanistan'dan daha güçlü olduklarını vurguladı: "Pota altında Alperen'in şampiyonada gösterdiği performans bir güç olarak gösteriliyor. Giannis Antetokounmpo pota altında Alperen kadar etkili değil. Daha çok yüzü dönük, açık sahada çok etkili. Pota altında daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. Ömer Faruk, Adem ve Sertaç'ı da kullanacağız."

Cedi Osman'ın durumu

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya maçında sakatlanan Cedi Osman ile ilgili Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." dedi.

Taraftar beklentisi ve maç atmosferi

Ataman, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti: "Tarihi bir yarı final. Türkiye'deki heyecan ve sizlerin heyecanı takıma da yansıyor ve bir rahatlık yaratabiliyor. Oyunculara bunun bizi tatmin etmemesi gerektiğini, buraya madalya için geldiğimizi ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim. Sahada 2 kaliteli kadro mücadele edecek. Saha dışında da hangi tarafın daha çok oyunun içinde olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın sürekli olarak destek vermesini bekliyorum. İyi ama daha çok seyreden bir taraftar topluluğumuz var. Yarın maçın içinde olan bir Türk taraftarı bekliyorum."

Deneyim ve hakem değerlendirmesi

Maçın tarihselliğine ve atmosferine rağmen sakin olduğunu belirten Ataman, "Ben heyecanlı değilim. Bu tarz birçok maçta koçluk yaptım. Sadece sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah kazanırsak onun coşkusunu ayrıca yaşarız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis'in, Giannis'e fazla hücum faul çalındığı yönündeki sözleri hatırlatıldığında Ataman, hakemlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Hakemler daha dikkatli olmalı. Oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonada birçok pozisyonda hakemlerin NBA starlarına karşı hücum faullerde biraz tutuk kaldıklarını görüyorum. Bu sadece Giannis için değil içeri dalan tüm NBA oyuncuları için geçerli."

Ataman'ın açıklamaları, Türkiye'nin yarı final öncesi hazırlık ve beklentisini net biçimde ortaya koydu. Mücadele, disiplin ve taraftar desteğinin maçın belirleyici unsurları olacağı vurgulandı.

