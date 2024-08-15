Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışları İzmir'de Başlıyor

Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları İzmir'de Gerçekleşecek
Türkiye'nin en prestijli atletizm organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Lig'in 1. kademe yarışmaları, bu hafta sonu İzmir'de düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kadınlar ve erkekler kategorilerinde sekizer kulübün katılacağı belirtilmektedir.
Yarışma Tarihleri ve Detaylar
Bu önemli etkinlik 17-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki kademeli olarak planlanan ligdeki final aşaması ise 7-8 Eylül tarihlerinde yine İzmir'de yapılacak. Turkcell Süper Lig, milli takımın başarılı sporcularıyla genç yeteneklere de yarışma fırsatı sunacak.
Takım Listelemeleri
Kadınlar Kategorisi:
- İstanbul ENKA Spor Kulübü
- İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü
- İstanbul Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü
- Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
- Batman Petrol Spor Kulübü
- Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü
- Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü
Erkekler Kategorisi:
- İstanbul ENKA Spor Kulübü
- İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü
- İstanbul Galatasaray Spor Kulübü
- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
- Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
- Batman Petrol Spor Kulübü
- Bursa Osmangazi Spor Kulübü
- Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü