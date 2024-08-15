Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışları İzmir'de Başlıyor

Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları İzmir'de Gerçekleşecek

Türkiye'nin en prestijli atletizm organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Lig'in 1. kademe yarışmaları, bu hafta sonu İzmir'de düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kadınlar ve erkekler kategorilerinde sekizer kulübün katılacağı belirtilmektedir.

Yarışma Tarihleri ve Detaylar

Bu önemli etkinlik 17-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki kademeli olarak planlanan ligdeki final aşaması ise 7-8 Eylül tarihlerinde yine İzmir'de yapılacak. Turkcell Süper Lig, milli takımın başarılı sporcularıyla genç yeteneklere de yarışma fırsatı sunacak.

Takım Listelemeleri

Kadınlar Kategorisi:

İstanbul ENKA Spor Kulübü

İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü

İstanbul Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü

Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Batman Petrol Spor Kulübü

Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü

Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü

Erkekler Kategorisi: