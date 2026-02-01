Auran Kayseri Kadın FK 2-1: Evinde Geriden Gelip Liderliğini Sürdürdü
TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Auran Kayseri Kadın FK, ligin 11. haftasında Sümer Stadı'nda oynanan maçta Genç Ülküspor karşısında geriden gelerek 2-1'lik galibiyet elde etti ve liderliğini sürdürdü.
Maç Bilgileri
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Şuayip Ünal, Tolga Mumyapan, Esra Saim
Goller
27. dk: Nazar Uğur (Genç Ülküspor)
50. dk: Kafayat Atoke Başhıru (Auran Kayseri Kadın FK)
69. dk: Elanur Çıkılı (Auran Kayseri Kadın FK)
Kadrolar
Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, Ogundeko Oluwatosin Sharon, Elenur Çıkılı, Juliet Chika Emereole, Arife Yaren Çetinkaya, (Ayşegül Aydın dk.64), Zeynep Bilir, (Nisanur Yıldırım dk.90)
Genç Ülküspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü, Sena Karakaya, (Rümeysa Söylemez dk.77), Tuğçe Nuray Fesli, (Narin Yüksel dk.70), Beyza Düzgün, (Fatma Tıkansak dk.85), Nazar Uğur, (Hatice Saruhan dk.70), Merve Kandemir, Havva Ekin, Arzu Şimşek, Beyza Kuşsan, Yasemin Sarı
