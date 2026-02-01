Auran Kayseri Kadın FK 2-1: Evinde Geriden Gelip Liderliğini Sürdürdü

Auran Kayseri Kadın FK, 11. haftada Genç Ülküspor’u evinde 2-1 mağlup ederek TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:19
Auran Kayseri Kadın FK 2-1: Evinde Geriden Gelip Liderliğini Sürdürdü

Auran Kayseri Kadın FK 2-1: Evinde Geriden Gelip Liderliğini Sürdürdü

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Auran Kayseri Kadın FK, ligin 11. haftasında Sümer Stadı'nda oynanan maçta Genç Ülküspor karşısında geriden gelerek 2-1'lik galibiyet elde etti ve liderliğini sürdürdü.

Maç Bilgileri

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Şuayip Ünal, Tolga Mumyapan, Esra Saim

Goller

27. dk: Nazar Uğur (Genç Ülküspor)

50. dk: Kafayat Atoke Başhıru (Auran Kayseri Kadın FK)

69. dk: Elanur Çıkılı (Auran Kayseri Kadın FK)

Kadrolar

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, Ogundeko Oluwatosin Sharon, Elenur Çıkılı, Juliet Chika Emereole, Arife Yaren Çetinkaya, (Ayşegül Aydın dk.64), Zeynep Bilir, (Nisanur Yıldırım dk.90)

Genç Ülküspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü, Sena Karakaya, (Rümeysa Söylemez dk.77), Tuğçe Nuray Fesli, (Narin Yüksel dk.70), Beyza Düzgün, (Fatma Tıkansak dk.85), Nazar Uğur, (Hatice Saruhan dk.70), Merve Kandemir, Havva Ekin, Arzu Şimşek, Beyza Kuşsan, Yasemin Sarı

TFF KADINLAR 1. LİG A GRUBU LİDERİ AURAN KAYSERİ KADIN FK; LİGİN 11. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI...

TFF KADINLAR 1. LİG A GRUBU LİDERİ AURAN KAYSERİ KADIN FK; LİGİN 11. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA GENÇ ÜLKÜSPOR’U GERİDEN GELEREK 2-1 MAĞLUP ETTİ VE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.

TFF KADINLAR 1. LİG A GRUBU LİDERİ AURAN KAYSERİ KADIN FK; LİGİN 11. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta
2
2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya'da Başlıyor
3
Evren Otyakmaz: Kaybedilen 2 puan Özbelsan Sivasspor'u üzdü
4
Fenerbahçe, Kocaelispor Deplasmanı Öncesi 20. Hafta Hazırlıklarını Tamamladı
5
Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı
6
Başkan Semih Balaban Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi
7
Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim" — Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları