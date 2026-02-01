Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-0 Pendikspor
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında, Özbelsan Sivasspor sahasında Pendikspor’u ağırladı ve mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
28. dakika: Sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks’in vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş gole izin vermedi.
36. dakika: Sivasspor atağında Charisis’in ceza sahası dışından vuruşu sağ direğe çarparak auta gitti.
78. dakika: Sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen’den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz’i geçemedi.
Hakemler
Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı
Özbelsan Sivasspor
11: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke
Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Feyzi Yıldırım, Avramovski, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili
Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz
Pendikspor
11: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)
Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Erdem Gökçe, Efehan Pekdemir
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sarı kartlar
Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor); Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor)
TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE PENDİKSPOR İLE KARŞILAŞTI. KARŞILAŞMA GOLSÜZ BERABERLİKLE SONUÇLANDI.