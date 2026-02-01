Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-0 Pendikspor

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Pendikspor sahada 0-0 berabere kaldı; kritik pozisyonlar ve kartlar maçın öne çıkanlarıydı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:49
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-0 Pendikspor

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-0 Pendikspor

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında, Özbelsan Sivasspor sahasında Pendikspor’u ağırladı ve mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

28. dakika: Sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks’in vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş gole izin vermedi.

36. dakika: Sivasspor atağında Charisis’in ceza sahası dışından vuruşu sağ direğe çarparak auta gitti.

78. dakika: Sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen’den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz’i geçemedi.

Hakemler

Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor

11: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Feyzi Yıldırım, Avramovski, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz

Pendikspor

11: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Erdem Gökçe, Efehan Pekdemir

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sarı kartlar

Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor); Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor)

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE PENDİKSPOR İLE KARŞILAŞTI. KARŞILAŞMA...

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE PENDİKSPOR İLE KARŞILAŞTI. KARŞILAŞMA GOLSÜZ BERABERLİKLE SONUÇLANDI.

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE PENDİKSPOR İLE KARŞILAŞTI. KARŞILAŞMA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor - Fenerbahçe: Hazırlıklar Tamam, Tayfur Ceza Sebebiyle Yok
2
Evren Otyakmaz: Kaybedilen 2 puan Özbelsan Sivasspor'u üzdü
3
Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta
4
2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya'da Başlıyor
5
Başkan Semih Balaban Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi
6
Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim" — Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor
7
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-0 Pendikspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları