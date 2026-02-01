Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim" — Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor

Uğur Uçar, Pendikspor’un Özbelsan Sivasspor ile 0-0 biten maçının ardından oyundan memnun olmadığını ve kadro sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:19
Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim" — Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor

Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim"

Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor — Trendyol 1. Lig 23. hafta

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi.

Uçar, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişikliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık" dedi.

Uçar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor. Dar bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız var. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunu da sezon sonuna kadar kovalayacağız"

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR, ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA...

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR, ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor - Fenerbahçe: Hazırlıklar Tamam, Tayfur Ceza Sebebiyle Yok
2
Evren Otyakmaz: Kaybedilen 2 puan Özbelsan Sivasspor'u üzdü
3
Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta
4
2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya'da Başlıyor
5
Başkan Semih Balaban Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi
6
Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim" — Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor
7
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-0 Pendikspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları