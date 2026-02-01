Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim"

Pendikspor 0-0 Özbelsan Sivasspor — Trendyol 1. Lig 23. hafta

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi.

Uçar, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişikliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık" dedi.

Uçar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor. Dar bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız var. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunu da sezon sonuna kadar kovalayacağız"

