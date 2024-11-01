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Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, milli sporcular birbirinden başarılı performanslar sergiledi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:39
Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Şampiyonanın İkinci Günü Geride Kaldı

Türkiye'nin Mersin ilinde gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi. Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılan müsabakalarda, milli sporcular önemli başarılar elde etti.

Bireysel ve Takım Başarıları

Tek geleneksel kategorisinde Buket Öztürk, yarı finale yükselmeyi başardı. Çift geleneksel kategorisinde ise Emine Dursun ve Buket Öztürk ikilisi de yarı finale çıkmayı başardı. Diğer yandan, İnci Ece Öztürk, volo basamakta finale yükselerek dikkat çekti.

Final Mücadelesi

Yarın, Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi çift kızlar rolünde finalde mücadele edecek. Ayrıca, İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, takımlarının gösterdiği performansla röle karışık klasmanında organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Son Gün Müsabakaları

Şampiyona, yarın düzenlenecek yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Toroslar...

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Toroslar...

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

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