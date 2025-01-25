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AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Maç Programı Açıklandı

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final tarihleri ve programı duyuruldu. Kadınlar 12-13, erkekler 18-19 Şubat'ta mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:34
AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Maç Programı Açıklandı

AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Programı Belli Oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan duyuruyla birlikte, çeyrek final karşılaşmalarının detayları ortaya çıktı.

Karşılaşmalar kadınlar kategorisinde 12-13 Şubat; erkekler kategorisinde ise 18-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tek maç üzerinden oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarının kazananları Dörtlü Final’e yükselecek.

Çeyrek Final Maç Programı

Kadınlar

12 Şubat Çarşamba:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru (İBB Cebeci)
14.00 Fenerbahçe Medicana - Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank - Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Perşembe:
19.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

Erkekler

18 Şubat Salı:
13.00 Halkbank - Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
19.30 Fenerbahçe Medicana - Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

19 Şubat Çarşamba:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

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